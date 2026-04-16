14:20, 16 Апрель 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 577,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 577,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.
Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 41,3 мингтага ёки 7,7 фоизга ошган.
Фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони йиллар кесимида қуйидагича (1 апрель ҳолатига):
- 2022 йил – 661 418 та;
- 2023 йил – 578 085 та;
- 2024 йил – 562 541 та;
- 2025 йил – 535 893 та;
- 2026 йил – 577 206 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда қурилиш соҳасида 1 160 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.