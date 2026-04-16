    14:20, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 577,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 577,2 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг сони ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 41,3 мингтага ёки 7,7 фоизга ошган.

    Фаолият юритаётган корхона ва ташкилотлар сони йиллар кесимида қуйидагича (1 апрель ҳолатига):

    • 2022 йил – 661 418 та;
    • 2023 йил – 578 085 та;
    • 2024 йил – 562 541 та;
    • 2025 йил – 535 893 та;
    • 2026 йил – 577 206 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда қурилиш соҳасида 1 160 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Бекабат Узаков
