OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:11, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда қурилиш соҳасида қайси давлатлар корхона очган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда қурилиш соҳасида 1 160 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг мамлакатлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Хитой — 495 та;
    • Туркия — 273 та;
    • Россия — 93 та;
    • Қозоғистон — 63 та;
    • Жанубий Корея — 47 та;
    • Озарбайжон — 35 та;
    • Тожикистон — 31 та;
    • Туркманистон — 18 та;
    • Ҳиндистон — 16 та;
    • Қирғизистон — 13 та;
    • Бошқа давлатлар — 76 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида ташиш ва сақлаш соҳасида 585 та корхона фаолият юритмоқда.

    Теглар:
    Қурилиш Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!