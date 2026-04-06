16:10, 06 Апрель 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда ташиш ва сақлаш соҳасида қайси давлатлар корхона очган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида ташиш ва сақлаш соҳасида 585 та корхона фаолият юритмоқда.
Мамлакатлар кесимида корхоналар сони қуйидагича:
Россия — 124 та;
Хитой — 115 та;
Афғонистон — 19 та;
Қозоғистон — 113 та;
АҚШ — 15 та;
Туркманистон — 15 та;
Арманистон — 3 та;
БАА — 23 та;
Туркия — 52 та;
Буюк Британия — 10 та;
Бошқа давлатлар — 96 та.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда ахборот ва алоқа соҳасида 1 242 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.