OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:10, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда ташиш ва сақлаш соҳасида қайси давлатлар корхона очган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида ташиш ва сақлаш соҳасида 585 та корхона фаолият юритмоқда.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мамлакатлар кесимида корхоналар сони қуйидагича:

    Россия — 124 та;

    Хитой — 115 та;

    Афғонистон — 19 та;

    Қозоғистон — 113 та;

    АҚШ — 15 та;

    Туркманистон — 15 та;

    Арманистон — 3 та;

    БАА — 23 та;

    Туркия — 52 та;

    Буюк Британия — 10 та;

    Бошқа давлатлар — 96 та.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 март ҳолатига Ўзбекистонда ахборот ва алоқа соҳасида 1 242 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!