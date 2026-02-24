OZ
    Ўзбекистонда “автомойка”лар сони нечта

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 февраль ҳолатига Ўзбекистонда автомобилларни ювиш, сайқаллаш ва шу каби фаолият билан шуғулланувчи тадбиркорлар (юридик шахслар) сони 3 122 тани ташкил этган.

    автомобиль ювиш
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 504 тага ёки 19,3 фоизга ошган.

    Уларнинг ҳудудлар кесимидаги сони қуйидагича:

    • Хоразм вилояти — 399 та
    • Тошкент шаҳри — 366 та
    • Фарғона вилояти — 310 та
    • Тошкент вилояти — 299 та
    • Самарқанд вилояти — 276 та
    • Сурхондарё вилояти — 258 та
    • Қашқадарё вилояти — 206 та
    • Бухоро вилояти — 193 та
    • Қорақалпоғистон Республикаси — 170 та
    • Наманган вилояти — 162 та
    • Жиззах вилояти — 156 та
    • Навоий вилояти — 125 та
    • Андижон вилояти — 121 та
    • Сирдарё вилояти — 81 та

    Изоҳ: ушбу кўрсаткич фақатгина юридик шахс ташкил этган тадбиркорлик субъектларини қамраб олган.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда фаол махсус иқтисодий зоналар сони 31 та, кичик саноат зоналари сони 423 та, технопарклар сони 32 та ҳамда кластерлар сони 381 тани ташкил этган.

