    Ўзбекистонда 9 ойда 29 та спорт иншооти ишга туширилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь—сентябрь ойларида Ўзбекистонда 29 та спорт объектлари ишга туширилган.

    стадион
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Республика бюджетидан фойдаланилган инвестициялар ҳажми 180,6 млрд сўмни ташкил қилди.

    Ҳудудлар бўйича ишга туширилган спорт иншоотларининг сони қуйидагича:

    • Қорақалпоғистон Респ. – 1 та
    • Навоий вилояти – 1 та
    • Андижон вилояти – 2 та
    • Қашқадарё вилояти – 2 та
    • Хоразм вилояти – 2 та
    • Тошкент шаҳри – 2 та
    • Бухоро вилояти – 7 та
    • Наманган вилояти – 12 та

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 59 млрд доллардан ошди.

    Ўзбекистонда инвестициялар сўнгги 5 йилда 2,8 баробарга кўпайган.

    Ўзбекистонда чет эл инвестицияси иштирокидаги корхоналар сони сўнгги 5 йилда 1,8 баробарга ошган.

    Ўзбекистонда 1 квадрат километр майдонга неча киши тўғри келади.

    Ўзбекистон ЖСТга кириш йўлида Европа Иттифоқи билан музокараларни якунлади.

    Ўзбекистондаги ҳар учта корхонадан биттаси савдо соҳасида фаолият юритади.

