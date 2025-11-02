Ўзбекистонда 9 ойда 29 та спорт иншооти ишга туширилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь—сентябрь ойларида Ўзбекистонда 29 та спорт объектлари ишга туширилган.
Республика бюджетидан фойдаланилган инвестициялар ҳажми 180,6 млрд сўмни ташкил қилди.
Ҳудудлар бўйича ишга туширилган спорт иншоотларининг сони қуйидагича:
- Қорақалпоғистон Респ. – 1 та
- Навоий вилояти – 1 та
- Андижон вилояти – 2 та
- Қашқадарё вилояти – 2 та
- Хоразм вилояти – 2 та
- Тошкент шаҳри – 2 та
- Бухоро вилояти – 7 та
- Наманган вилояти – 12 та
