    Ўзбекистонда 136 та маданият ва истироҳат боғлари мавжуд

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 136 та маданият ва истироҳат боғлари мавжуд.

    истироҳат боғи
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Уларнинг умумий майдони 1,3 минг гектарни ташкил этган бўлиб, 2024 йил давомида қарийб 23,9 млн киши ташриф буюрган.

    Шунингдек, мазкур боғларда 1 652 та аттракционлар мавжуд.

