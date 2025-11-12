Ўзбекистонда 136 та маданият ва истироҳат боғлари мавжуд
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 136 та маданият ва истироҳат боғлари мавжуд.
Уларнинг умумий майдони 1,3 минг гектарни ташкил этган бўлиб, 2024 йил давомида қарийб 23,9 млн киши ташриф буюрган.
Шунингдек, мазкур боғларда 1 652 та аттракционлар мавжуд.
