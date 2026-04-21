15:45, 21 Апрель 2026 | GMT +5
Ўзбекистон экспортидаги ТОП-10 давлат маълум қилинди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 3,5 млрд АҚШ долларини ташкил этган.
Мазкур даврда Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган ТОП-10 давлат (АҚШ долларида):
- Россия – 679,4 млн;
- Хитой – 382,2 млн;
- Афғонистон – 289,1 млн;
- Франция – 211,1 млн;
- Қозоғистон – 160,4 млн;
- Туркия – 154 млн;
- Қирғиз Респ. – 102,1 млн;
- БАА – 100 млн;
- Тожикистон – 94,2 млн;
- Ирландия – 62,4 млн.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон хорижга қиймати 207,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 219,9 минг тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.