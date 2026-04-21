    15:45, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон экспортидаги ТОП-10 давлат маълум қилинди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 3,5 млрд АҚШ долларини ташкил этган.

    экспорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган ТОП-10 давлат (АҚШ долларида):

    • Россия – 679,4 млн;
    • Хитой – 382,2 млн;
    • Афғонистон – 289,1 млн;
    • Франция – 211,1 млн;
    • Қозоғистон – 160,4 млн;
    • Туркия – 154 млн;
    • Қирғиз Респ. – 102,1 млн;
    • БАА – 100 млн;
    • Тожикистон – 94,2 млн;
    • Ирландия – 62,4 млн.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон хорижга қиймати 207,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 219,9 минг тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.

    Бекабат Узаков
