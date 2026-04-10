    10:10, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон хорижга 207,3 млн долларлик мева-сабзавот экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистон хорижга қиймати 207,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 219,9 минг тонна мева-сабзавотлар экспорт қилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 27,1 минг тоннага ёкки 14 фоизга ошган.

    Уларнинг таркиби қуйидагича:

    • сабзавотлар – 87,9 минг тонна;
    • мева ва резаворлар – 56,5 минг тонна;
    • мош – 11,8 минг тонна;
    • ерёнғоқ ва ёнғоқлар – 5 минг тонна;
    • тарвуз ва қовун – 0,2 минг тонна;
    • бошқалар – 58,5 минг тонна.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 11,6 млрд АҚШ долларини ташкил этган.

    Бекабат Узаков
