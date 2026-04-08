    13:08, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги ТОП-10 давлат маълум қилинди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 11,6 млрд АҚШ долларини ташкил этган.

    импорт ва экспорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги ТОП-10 давлатлар (АҚШ долларида):

    • Хитой – 3,2 млрд;
    • Россия – 2,1 млрд;
    • Қозоғистон – 837,5 млн;
    • Туркия – 413,8 млн;
    • Корея Республикаси – 313,1 млн;
    • Афғонистон – 298,4 млн;
    • Франция – 261,0 млн;
    • Германия – 208,1 млн;
    • Ҳиндистон – 196,9 млн;
    • БАА – 196,6 млн.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистонга 28 та хорижий давлатдан қиймати 1,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 115,3 минг жуфт пойабзал импорт қилинган.

