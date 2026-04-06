    19:10, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистон 28 та давлатдан пойабзал импорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида Ўзбекистонга 28 та хорижий давлатдан қиймати 1,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 115,3 минг жуфт пойабзал импорт қилинган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 19,5 минг жуфтга ёки 14,5 фоизга камайган.

    2026 йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистонга энг кўп поябзал етказиб берган давлатлар:

    • Хитой – 94,6 минг жуфт;
    • Вьетнам – 5,2 минг жуфт;
    • Туркия – 3,4 минг жуфт;
    • Ҳиндистон– 2,5 минг жуфт;
    • Индонезия – 2 минг жуфт;
    • Бошқа давлатлар – 7,6 минг жуфт.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистонга 14 та хорижий давлатдан қиймати 3,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 2 570 тонна чой импорт қилинган.

    Бекабат Узаков
