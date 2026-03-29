09:08, 29 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистонда 1 ойда 2,6 минг тонна чой импорт қилинган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистонга 14 та хорижий давлатдан қиймати 3,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 2 570 тонна чой импорт қилинган.
Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 421 тоннага камайган.
2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистонга энг кўп чой етказиб берган давлатлар:
- Хитой – 2 122 тонна;
- Қозоғистон – 123 тонна;
- Эрон – 113,4 тонна;
- Кения – 97,6 тонна;
- Индонезия – 41,8 тонна;
- Бошқа давлатлар – 72,3 тонна.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.