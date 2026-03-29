OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 29 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 1 ойда 2,6 минг тонна чой импорт қилинган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистонга 14 та хорижий давлатдан қиймати 3,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 2 570 тонна чой импорт қилинган.

    чой
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Импорт ҳажми 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 421 тоннага камайган.

    2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистонга энг кўп чой етказиб берган давлатлар:

    • Хитой – 2 122 тонна;
    • Қозоғистон – 123 тонна;
    • Эрон – 113,4 тонна;
    • Кения – 97,6 тонна;
    • Индонезия – 41,8 тонна;
    • Бошқа давлатлар – 72,3 тонна.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Импорт Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!