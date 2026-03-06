09:08, 06 Март 2026 | GMT +5
Ўзбекистон йил бошида асосан қайси давлатлар билан савдо қилди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.
Мазкур даврда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги ТОП-10 давлатлар (АҚШ долларида):
- Хитой – 1,6 млрд
- Россия – 1,1 млрд
- Қозоғистон – 414,1 млн
- Туркия – 207,4 млн
- Афғонистон – 139,6 млн
- Корея Республикаси – 126,8 млн
- Франция – 123,6 млн
- Германия – 106,9 млн
- Туркманистон – 96,6 млн
- БАА – 94,3 млн
