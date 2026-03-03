OZ
Тренд:
    14:10, 03 Март 2026 | GMT +5

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд долларга етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь ойида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 5,8 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Экспорт ва импорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,3 млрд АҚШ долларига ёки 29,2 фоизга ошган.

    Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажмида:

    Экспорт – 1,7 млрд (+26,7 %)

    Импорт – 4,1 млрд (+30,3 %) АҚШ долларини ташкил этди.

    2026 йилнинг илк ойида Ўзбекистон жаҳоннинг 145 дан ортиқ мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширди.

    ТСАнинг юқори улуши Хитой (27,9 %), Россия (18,7 %), Қозоғистон (7,1 %), Туркия (3,6 %) ва Афғонистон (2,4 %) ҳиссасига тўғри келди.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
