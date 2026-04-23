Уч нафар қозоғистонлик каратэчи жаҳон рейтингида етакчилик қилмоқда
ASTANА. Кazinform — Каратэнинг WКF версияси бўйича аёллар ўртасидаги жаҳон рейтинги янгиланди ва пешқадамлар қайта аниқланди.
Қозоғистон каратэ федерацияси хабар беришича, ушбу рўйхатда ўз вазн тоифаларида жаҳон рейтингида уч нафар қозоғистонлик спортчи етакчилик қилмоқда.
Хусусан, Мўлдир Жанбирбай (50 кг), Асел Қанай (61 кг) ва Софья Берульцева (+68 кг) энг яхши натижаларни кўрсатдилар.
Мўлдир Жанбирбай ҳомиладорлик туфайли деярли бир йилдан бери мусобақаларда қатнашмаганига қарамай, очколар бўйича биринчи ўринда.
Асел Қанай бу йилги Премьер-лига турнирларида доимий равишда совринли ўринларни эгаллаб келмоқда.
Токио Олимпиадасининг бронза медали совриндори Софья Берульцева эса кетма-кет учта Премьер-лига мусобақасида муваффақият қозонди ва Grand Winner унвонини қўлга киритишга бир қадам яқинлашди.
Эслатиб ўтамиз, каратэчи Софья Берульцева Италия Премьер-лигаси турнирида чемпион бўлди.