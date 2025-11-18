Трамп Ғазо Тинчлик кенгашига раислик қилади
ASTANА. Кazinform – Дональд Трамп бутун дунёни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг АҚШ президенти ва бошқа нуфузли дунё етакчилари раислик қиладиган Тинчлик кенгашини тузишни маъқуллаш ҳақидаги ажойиб қарори билан табриклади, деб хабар беради Каzinform мухбири.
— Мен бутун дунёни Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Хавфсизлик Кенгаши раислик қиладиган ва дунёдаги энг нуфузли ва ҳурматли етакчиларни ўз ичига олган Тинчлик Кенгашини тузишни тан олиш ва маъқуллаш ҳақидаги ажойиб қарори билан табриклайман, - деб ёзди Дональд Трамп Truth Socialда.
Оқ уй раҳбари: "Бу воқеа тарихга БМТ тарихидаги энг буюк воқеалардан бири сифатида киради, дунё тинчлигини мустаҳкамлайди ва чинакам тарихий лаҳза бўлади!", — деб таъкидлади.
"Мен Бирлашган Миллатлар Ташкилотига ва барча БМТ аъзо давлатларига: Хавфсизлик Кенгаши, Хитой, Россия, Франция, Буюк Британия, Жазоир, Гаяна, Греция, Дания, Жанубий Корея, Покистон, Панама, Серра-Леоне, Словения ва Сомали давлатларига миннатдорчилик билдираман", — деди Оқ уй раҳбари.
АҚШ президенти шунингдек, Қатар, Миср, Бирлашган Араб Амирликлари, Саудия Арабистони Подшоҳлиги, Индонезия, Туркия ва Иорданияга кучли қўллаб-қувватлашлари учун миннатдорчилик билдирди.
Эслатиб ўтамиз, Ғазода соғлиқни сақлашни тиклаш учун 7 миллиард доллар керак — ЖССТ.