Ғазода соғлиқни сақлашни тиклаш учун 7 миллиард доллар керак — ЖССТ
ASTANA. Kazinform — Ғазо секторида соғлиқни сақлаш тизимини тиклаш қиймати камида 7 миллиард долларни ташкил этади, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) бош директори Тедрос Гебрейесус маълум қилди.
“Ғазода соғлиқни сақлаш тизимини тиклашнинг умумий қиймати камида 7 миллиард долларни ташкил этади”, — деди у Женевада бўлиб ўтган брифингда.
Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти илгари 41 нафар бемор ва 145 нафар ҳамроҳлик қилувчи ходимни бир нечта мамлакатларга эвакуация қилишга ёрдам берган.
“15 000 нафар бемор, жумладан, 4000 нафар бола Ғазодан ташқарида даволанишга муҳтож”, — деб таъкидлади ташкилот раҳбари.
У шунингдек, эвакуацияни кутаётган 700 дан ортиқ одам вафот этганини маълум қилди.
БМТ, Европа Иттифоқи ва Жаҳон банкининг ҳисоб-китобларига кўра, Ғазони тўлиқ тиклаш учун тахминан 70 миллиард доллар керак. Бироқ, бу маблағлар Ғазо секторининг бутун ҳудудини қайта тиклаш учун ишлатилмайди.
Шуни таъкидлаш керакки, сулҳ эълон қилинганидан бери Ғазо секторида 87 нафар фаластинлик ҳалок бўлган.
Исроил гаровга олинганларнинг жасадларини Ҳамасга топширгандан сўнг, Ғазо секторига гуманитар ёрдамни кўпайтиришга рухсат берди.