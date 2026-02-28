Трамп Эронга қарши кенг кўламли ҳарбий операция бошланганини маълум қилди
ASTANА. Кazinform — Дональд Трамп Қўшма Штатлар Эронга қарши "кенг кўламли ҳарбий операция" бошлаганини тасдиқлади. Бу Исроил Теҳронга ракета ҳужуми уюштирганини эълон қилганидан кейин маълум бўлди.
АҚШ президенти Truth Social ижтимоий тармоғида саккиз дақиқалик видео баёнотни эълон қилди, унда у ҳужумлар "Америка халқини ҳимоя қилишга қаратилган" эканлигини айтди.
— Қўшма Штатлар сиёсати, менинг маъмуриятим сиёсати бу террорчи режим ҳеч қачон ядровий қуролга эга бўлмаслиги кераклигига асосланган. Такрорлайман, улар ҳеч қачон ядровий қуролга эга бўлмайдилар, — деди Трамп ўзининг видео баёнотида.
У шунингдек, Қўшма Штатлар ядровий музокараларда Эронга нисбатан "сабр косасининг тўлгани"ни ҳисобга олган ҳолда ҳарбий операцияни бошлашга мажбур бўлганини таъкидлади.
Оқ уй раҳбари Қўшма Штатлар Эроннинг бутун ракета арсеналини йўқ қилиш ниятида эканлигини айтди.
— Биз уларнинг ракеталарини йўқ қиламиз ва уларнинг ракета ишлаб чиқаришини йўқ қиламиз, — деди Трамп.
Шунингдек, у Ислом инқилоби қўриқчилари корпуси (КСИР) ва Эрон полициясидан қуролларини топширишни талаб қилди ва бунинг эвазига уларга тўлиқ хавфсизлик ва хавфсизликни таклиф қилди.
— Мен Эрон полицияси ва хавфсизлик кучларига айтаман: қуролларингизни дарҳол топширинг, акс ҳолда бевақт ўлимга дучор бўласиз. Эрон халқи, озодлик вақти келди. Уйда қолинг ва ташқарига чиқманг, кўчада хавфли. Биз тугатгандан сўнг, сиз ўз ҳукуматларингизни бошқарасиз. Сизда бу режимни ағдариш учун фақат битта имконият бор, — деб таъкидлади Америка раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, бугун эрталаб Исроил Эронга ҳужум қилди.