Исроил Эронга ҳужум қилди
ASTANА. Кazinform — Исроил Теҳронга "превентив зарба" берди. Бу ҳақда Исроил мудофаа вазири Исраэль Кац маълум қилди.
Исраэль Кац Исроил Эроннинг қасос зарбаларини истисно қилмаслигини айтди. Мамлакат бўйлаб ҳаво ҳужумлари сиреналари эҳтиёт чораси сифатида ишга туширилди, бу чора аҳолини Исроилга ракеталар учирилиши эҳтимолига тайёрлашга қаратилган.
Сиреналар бутун Исроил бўйлаб эшитилмоқда. Ҳарбийлар хавфсизлик нуқтаи назаридан аҳолини бомба бошпаналарига яқин бўлишга чақирмоқда, деб хабар беради The Times of Israel.
Бундан ташқари, Исроил қасос зарбаларини кутиб, ўз ҳаво майдонини ёпди.
Эрон оммавий ахборот воситалари ҳам Теҳрон марказида учта портлаш ҳақида хабар беришди.
Fars ахборот агентлигининг хабар беришича, Теҳроннинг Университет кўчаси ва Жомҳури туманида бир нечта ракеталар портлади. Ҳозирда қурбонлар ёки жароҳатланганлар ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ.
Эрон шунингдек, ўз ҳаво майдонини барча самолётлар учун ёпиб қўйишини эълон қилди.
Ҳужум икки мамлакат ўртасида 12 кунлик ҳаво уруши ва АҚШ ва Исроилнинг Эрон ядровий дастурини давом эттирса, яна зарба беришга тайёрлиги ҳақидаги бир неча бор огоҳлантиришларидан сўнг содир бўлди.
Февраль ойида АҚШ ва Эрон Теҳроннинг ядровий дастури бўйича музокараларни қайта бошладилар.
Исроил АҚШнинг Эрон билан ҳар қандай музокаралари Теҳроннинг ядровий инфратузилмасини йўқ қилишни талаб қилиши кераклигини, шунчаки уранни бойитишни тўхтатишни эмаслигини айтди.
Эрон санкцияларни енгиллаштириш эвазига ядровий дастурини чеклашга тайёрлигини айтди, аммо бу масалани ракета муаммолари билан боғлашни рад этди.