Тожикистон-Афғонистон чегарасида 4 та террорчи йўқ қилинди
Тожикистон Республикаси Миллий хавфсизлик давлат қўмитасининг Чегара қўшинлари матбуот маркази хабар беришича, 2026 йил 18 январь куни тахминан соат 00:30 да Шамсиддин Шоҳин туманидаги 7-чегара постига террорчилик ташкилотининг 4 та аъзоси давлат чегарасини бузиб, Афғонистоннинг Бадахшон вилояти Дарбандак қишлоғидан Тожикистон ҳудудига ўтган.
Тезкор-қидирув тадбирлари давомида террорчиларнинг жойлашган ўрни аниқланди. Чегарачиларнинг таслим бўлиш талаби бажарилмаган, террорчилар қуролли қаршилик кўрсатган.
Тўқнашув давомида 4 та террорчи зарарсизлантирилди. Ҳодиса жойидан 3 та «Калашников» автомати, 1 та хорижий милтиқ, 6 та ўқдон, 183 дона АК ва тўпонча ўқлари, 3 та мобил телефон, 1 та радиоқабул қилгич ва 1 та қайиқ мусодара қилинди.
Идора мазкур ҳодиса бўйича жиноий иш қўзғатилганини, ҳозирги вақтда давлат чегарасидаги вазият назоратда эканлигини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нигерияда яна 130 нафар мактаб ўқувчиси жангарилардан озод қилинганлиги ҳақида хабар берган эдик.