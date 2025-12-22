Нигерияда яна 130 нафар мактаб ўқувчиси жангарилардан озод қилинди
Нигериядаги Авлиё Мария католик мактаб-интернатидан яна 130 ўқувчи озод қилинди, улар ноябрь ойи охирида жангарилар томонидан ўғирлаб кетилган 303 бола орасида. Нигерия президенти матбуот котиби Сандэй Дэранинг 21 декабрь, якшанба куни кечқурун Х ижтимоий медиа платформасида жилмайган болаларнинг фотосурати билан бирга эълон қилинган баёнотига кўра, бу уларнинг ҳибсдаги охирги ўқувчилари.
— Нигер штатида ўғирлаб кетилган яна 130 нафар ўқувчи озод қилинди. Ҳеч ким асирликда қолмади, — дейилади баёнотда.
Постда мактаб ўқувчиларининг жангарилардан озод қилиниши тафсилотлари ошкор қилинмаган.
22 ноябрь куни Нигериядаги Христианлар уюшмаси Нигер штатининг Папири шаҳрида жойлашган Авлиё Мария мактаб-интернатидан 303 ўқувчи ва 12 ўқитувчининг ўғирлаб кетилгани ҳақида хабар берди. Кейинчалик жангарилар томонидан асирга олинган 50 нафар ўқувчи қочишга муваффақ бўлгани ҳақида хабар берилди.
Кейинчалик Нигерия расмийлари 303 та ўқувчидан 100 нафарини озод қилишга эришдилар.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Нигерияда террорчилар 73 кишини ўғирлаб кетишгани ҳақида хабар берган эдик.