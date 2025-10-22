OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:50, 22 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нигерияда террорчилар 73 кишини ўғирлаб кетишди

    ASTANA. Kazinform — Нигериянинг Замфара штатидаги иккита қишлоқда 73 киши ўғирлаб кетилди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.

    Нигерия
    Фото: Анадолы

    Маҳаллий матбуотнинг ёзишича, қуролли тўда аъзолари Замфара штатидаги Бузугу ва Раяу қишлоқларига ҳужум қилган.

    Ҳужум натижасида 73 киши ўғирлаб кетилган, кўплаб одамлар яраланган.

    Воқеа жойига хавфсизлик кучлари сафарбар этилган ва тергов бошланган.

    Нигерия бир неча йиллардан бери қуролли тўдалар ва террорчи гуруҳларнинг ҳужумларидан азият чекяпти. Улар орасида машҳур «Боко Харам» ташкилоти ва Ғарбий 

    Африкадаги ИШИДнинг ISWAP бўлими бор. Бу гуруҳлар тез-тез мамлакатнинг турли минтақаларида одам ўғирлаш, ҳужумлар ва террористик ҳаракатлар уюштириб туради. 

    Нигерияда одам ўғирлаш ўлим билан жазоланса-да, одам ўғирлаш ва товламачилик кенг тарқалган.

    Қуролли шахслар одатда мамлакат шимолидаги қишлоқлар, мактаблар ва йўловчиларни нишонга олади ва тўлов талаб қилади.

    Аввалроқ Нигериянинг Кацина штатида намоз вақтида масжидга уюштирилган қуролли ҳужум оқибатида камида 27 киши ҳалок бўлгани хабар қилинганди.

    Теглар:
    Нигерия Африка Ҳодиса Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!