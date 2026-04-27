Toyota савдо рекордини ўрнатди
ASTANA. Kazinform - Toyota Motor Corp. компанияси 2025 молиявий йилида (2025 йил 31 мартда якунланган) бутун дунё бўйлаб рекорд даражадаги 10,48 миллион автомобиль сотилганини маълум қилди. Шу тариқа, икки йил ичида биринчи марта яна янги рекорд ўрнатилди, деб хабар беради Kazinform агентлиги Kyodoга таяниб.
АҚШнинг юқори тарифларининг салбий таъсирига қарамай, савдо ҳажмининг ўсиши, асосан Шимолий Америкада, гибрид транспорт воситаларига бўлган кучли талабни қўллаб-қувватлади.
Бироқ, Япониянинг Яқин Шарққа экспорти март ойида деярли икки баравар камайди ва минтақадаги можаролар туфайли ўтган йилга нисбатан 46,4 фоизга камайиб, 17 000 та транспорт воситасига етди.
Рақобат кучайганлиги сабабли Хитойда савдо 1,4 фоизга камайиб, 1,76 миллион донага етди, Японияда эса 2,0 фоизга камайиб, 1,47 миллион транспорт воситасига етди.
Автомобиль ишлаб чиқарувчисининг маълумотларига кўра, глобал электр транспорт воситалари савдоси 6,5 фоизга ўсиб, рекорд даражадаги 5,04 миллион транспорт воситасига етди.
Аввалроқ Toyota иккинчи қатор ўриндиқларидаги дизайн нуқсони туфайли Хитойдан 560 мингдан ортиқ кроссоверларни чақириб олаётгани ҳақида хабар берилган эди.