Toyota Хитойда 560 мингдан ортиқ кроссоверларни қайтариб олади
ASTANA. Kazinform – GAC Toyota Motor ва FAW Toyota Motor компаниялари Хитой бозорида 560 мингдан ортиқ автомашинани қамраб олган кенг кўламли қайтариш кампаниясини эълон қилдилар. Қайтариб олиш иккинчи қатор ўриндиқларидаги дизайндаги нуқсон туфайли амалга оширилмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Тегишли режалар "Нуқсонли автомобиль маҳсулотларини қайтариб олишни бошқариш тўғрисидаги низом" ва уни амалга ошириш чораларини амалга ошириш доирасида Хитой Халқ Республикасининг Бозорни тартибга солиш бўйича давлат бошқармасига тақдим этилди. Техник хизмат кўрсатиш 2026 йил 1 апрелдан бошланади.
Қайтариб олиш 2021 йил 7 августдан 2025 йил 22 сентябргача ишлаб чиқарилган 317 990 та Highlander кроссоверига ва 2021 йил 27 июлдан 2026 йил 20 январгача ишлаб чиқарилган 242 170 та Crown Klugerга таъсир қилади.
Регуляторнинг сўзларига кўра, муаммо иккинчи қатор ўриндиқ орқа созлагичидаги дизайндаги нуқсондан келиб чиқади. Қайтиш пружинасига ҳаддан ташқари куч тушиши ўриндиқ орқасининг қулфда маҳкам қулфланмаслигига олиб келиши мумкин.
"Йўл-транспорт ҳодисаси юз берган тақдирда, бу носозлик чеклов тизимларининг тўғри ишлашига тўсқинлик қилиши мумкин, бу эса йўловчиларнинг жароҳат олиш хавфини сезиларли даражада оширади", - дейилади расмий хабарномада.
Барча чақириб олинган транспорт воситаларида хизмат кўрсатиш маркази мутахассислари регуляторнинг қайтиш пружиналарини тўғри кучланиш хусусиятларига эга бўлган янгиланган компонентлар билан бепул алмаштирадилар.