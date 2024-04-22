Теннисчи Айя Нупбай Францияда ўтказилган нуфузли турнир чемпиони бўлди
Чимкентда ITF World Tennis Tour туркумига кирувчи теннис турнири бўлиб ўтди, деб хабар беради Каzinform агентлиги Қозоғистон теннис федерацияси матбуот хизматига таяниб.
Аёллар ўртасидаги жуфтлик баҳслари финалида қозоғистонлик Асилжан Аристанбекова ва Сандуғаш Кенжебаева Ирен Лавино (Италия)/Хайни Огато (Япония) жуфтлигини 6:4, 6:4 ҳисобида доғда қолдирди. Эркаклар ўртасида Григорий Ломакин россиялик Павел Вербин билан дуэтда мусобақанинг тўртинчи рақамли жуфтлиги – Александра Бакши (Грузия) / Никлас Шелл (Германия)ни 7:6 (7:1), 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Ўсмирлар қозоғистонлик теннис мухлисларини хурсанд қилишда давом этмоқда.
Айя Нупбай Францияда ўтказилган нуфузли ITF Juniors J200 турнирида чемпион бўлди. Қозоғистонлик теннисчи россиялик Виктория Милованова билан жуфтлик турнирининг биринчи рақамли теннисчиси – Юлия Стусик (Германия)/Лайма Владсондан (Литва) – 6:4, 7:5 ҳисобида устунлик қилди.
Душанбе шаҳрида ITF Juniors J30 туркумига кирувчи турнирнинг яккалик баҳсларида қозоғистонлик Кира Эртман финалда россиялик Катерина Миллерга ютқазиб қўйди – 1:6, 4:6. Жуфтлик баҳсларида Сафина Сафиулина ва Тарита Хонгсюк (Таиланд) россиялик Анастасия Тимошенко/София Ведерникова устидан иродали ғалабага эришди – 4:6, 6:3, 13:11.
Ўғил болалар баҳсида Никита Николенко ва Тихон Сорокин финалда таиландлик Паворнпроши Нганбунсри/Гутам Венкатрман дуэтидан 6:3, 6:2 ҳисобида устун келди.
Боку шаҳрида 12 ёшгача бўлган теннисчилар ўртасида ўтказилган Tennis Europe туркумига кирувчи турнирда қозоғистонлик Дарья Арғинғазинова ва Айлин Бакиева финалга чиқди.