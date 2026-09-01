KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    ШҲТга аъзо давлатлар раҳбарлари кенгаши йиғилишида қатор ҳужжатлар имзоланди

    BISHKEK. Kazinform - Бишкекда бўлиб ўтган ШҲТга аъзо давлатлар раҳбарлари кенгаши йиғилиши якунлари бўйича қатор ҳужжатлар имзоланди, деб хабар беради Kazinform Ақорда матбуот хизматига таяниб.

    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда

    Аввалроқ Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгаши йиғилишида иштирок этган эди.

    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаев таъкидлаганидек, чорак аср давомида Шанхай ҳамкорлик ташкилоти «Шанхай бешлиги»дан Евроосиёнинг катта қисмини қамраб олган ва инсониятнинг қарийб ярмини бирлаштирган йирик халқаро ташкилотга айланиб, улкан йўлни босиб ўтди.

    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда

    Қозоғистон Президенти ШҲТнинг стратегик барқарорлик бўйича конференциясини ўтказишни таклиф қилди.

    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда

    Қозоғистон минимал тўсиқлар, рақамли тартиб-таомиллар ва ривожланган транспорт-логистика боғлиқлигига эга бўлган кенг савдо-инвестиция маконини шакллантириш тарафдори.

    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда

    Президентнинг фикрича, амалдаги чегараолди ҳамкорлик марказлари негизида ШҲТ трансчегаравий савдо ҳудудларини ишга тушириш муҳим қадам бўлиши мумкин.

    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда

    Давлат раҳбари Евроосиёнинг замонавий транспорт-логистика тизимини яратишни жадаллаштиришни таклиф қилди.

    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда
    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда

    Эслатиб ўтамиз, куни кеча Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президенти Садир Жапаровнинг таклифига биноан Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг 26-йиғилиши ҳамда «ШҲТ+» форматидаги учрашувда иштирок этиш учун Бишкек шаҳрига амалий ташриф билан борди.

    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда
    Ряд документов подписали на заседании Совета глав государств-членов ШОС
    Фото: Акорда

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ШҲТ саммити доирасида Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев билан учрашди. Давлат раҳбарлари икки томонлама муносабатларни ривожлантириш ва икки мамлакат парламентлари ўртасидаги ҳамкорлик масалаларини муҳокама қилди.

    Kazakh President proposes SCO conference on strategic stability
    Photo credit: Akorda

    Шунингдек, Қасим-Жомарт Тоқаев Бишкекда VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросимида иштирок этди.

    ШҲТнинг юбилей саммити доирасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан учрашди.

    Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ШҲТ Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф