Тоқаев ШҲТга аъзо мамлакатлар давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишида иштирок этди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Қирғиз Республикаси Президенти Садир Жапаров ва барча қирғиз халқига меҳмондўстлик ва йиғилишнинг юқори даражада ташкил этилгани учун миннатдорчилик билдирди.
— Учрашувимиз қардош мамлакатларимиз — Қирғизистон ва Ўзбекистон мустақиллигининг 35 йиллигига тўғри келди. Бу катта рамзий маънога эга. Фурсатдан фойдаланиб, ҳамкасбларимни — ҳурматли Садир Нурғожаевич Жапаров ва ҳурматли Шавкат Миромонович Мирзиёевни ушбу муҳим ва тарихий кун билан табриклайман. Қардош халқларга фаровонлик тилайман! — деди Қозоғистон Президенти.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг сўзларига кўра, чорак асрдан кўпроқ вақт давомида "Шанхай бешлиги"дан бошланган Шанхай ҳамкорлик ташкилоти Евроосиёнинг катта қисмини қамраб олувчи ва инсониятнинг деярли ярмини бирлаштирган йирик халқаро ташкилотга айланди.
— ШҲТ — бу ички ишларга аралашмаслик, суверенитетга ҳурмат, ўзаро ишонч, очиқлик ва ҳамкорлик тамойилларини амалда амалга оширадиган ҳар хил, аммо бирлашган мамлакатларнинг ноёб бирлашмаси. Бугун у чинакам муваффақиятли, таъсирчан ва оммабоп халқаро тузилмага айланди. Бироқ, Ташкилотимиз ташкил этилганидан бери дунё сезиларли даражада ўзгарди. Кўз ўнгимизда халқаро муносабатларнинг янги тизими шаклланмоқда. Бирликдан кўра бўлиниш, ҳамкорлик истагидан кўра геосиёсий рақобат устунлик қилмоқда ва манфаатлар мувозанатини излаш ўрнига адоват кучаймоқда. Ўзаро ишонч сусайди. Бусиз ҳатто энг кучли халқаро институтлар ҳам аста-секин қийинчиликларга дош бериш қобилиятини йўқотмоқда. Шу муносабат билан Ташкилотимизнинг аҳамияти ортиб бормоқда. ШҲТ ҳарбий-сиёсий блок мантиғидан ташқарида ишлайди ва унинг фаолияти ҳеч бир давлатга қарши қаратилмаган. Ташкилот бутунлай бошқа сиёсий фалсафага, "Шанхай руҳи"га асосланган бўлиб, унинг ядроси тараққиёт учун умумий ташаббуслар ғоясидир. Бизнинг асосий мақсадимиз кучли ва гуллаб-яшнаган ШҲТ ҳамжамиятини яратишдир, — деди Давлат раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Тоқаев Бишкекда ШҲТ Давлат раҳбарлари кенгаши йиғилишига борди.