KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қасим-Жомарт Тоқаев ШҲТ йиғилишларида иштирок этиш учун Бишкекка борди

    ASTANА. Кazinform - Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президенти Садир Жапаровнинг таклифига биноан Шанхай ҳамкорлик ташкилоти давлат раҳбарлари кенгашининг 26-сессияси ва "ШҲТ+" форматидаги йиғилишда иштирок этиш учун амалий ташриф билан Бишкекка борди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президентининг таклифига биноан Бишкекка борди
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг расмий очилиш маросимида ҳам иштирок этади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президентининг таклифига биноан Бишкекка борди
    Фото: Ақорда

    Қозоғистон Президентини Манас аэропортида Қирғизистон Вазирлар кабинети раиси - Президент Админстрацияси раҳбари Адилбек Қасималиев кутиб олди.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда
    Кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда

     

    Қирғизистон Қозоғистон Президенти Ташриф Ақорда
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф