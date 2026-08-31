KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросимида иштирок этиш учун «Бишкек Арена» стадионига борди

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросимида иштирок этиш учун «Бишкек Арена» стадионига борди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Касым-Жомарт Токаев прибыл на церемонию открытия VI Всемирных игр кочевников
    Фото: Акорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевни Қирғизистон Президенти Садир Жапаров кутиб олди.

    Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президенти Садир Жапаровнинг таклифига биноан Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг 26-йиғилиши ҳамда «ШҲТ+» форматидаги учрашувда иштирок этиш учун Бишкек шаҳрига амалий ташриф билан борди.

    Ташриф доирасида Давлат раҳбари Илҳом Алиев билан учрашди.

    Қирғизистон Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинлари Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф