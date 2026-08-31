Президент VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросимида иштирок этиш учун «Бишкек Арена» стадионига борди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари VI Бутунжаҳон кўчманчилар ўйинларининг очилиш маросимида иштирок этиш учун «Бишкек Арена» стадионига борди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаевни Қирғизистон Президенти Садир Жапаров кутиб олди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Қирғизистон Президенти Садир Жапаровнинг таклифига биноан Шанхай ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар раҳбарлари кенгашининг 26-йиғилиши ҳамда «ШҲТ+» форматидаги учрашувда иштирок этиш учун Бишкек шаҳрига амалий ташриф билан борди.
Ташриф доирасида Давлат раҳбари Илҳом Алиев билан учрашди.