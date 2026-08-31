Қасим-Жомарт Тоқаев Илҳом Алиев билан учрашди
BISHKEK. Кazinform — ШҲТ саммити доирасида бўлиб ўтган учрашувда Қасим-Жомарт Тоқаев Озарбайжон Республикаси Президенти Илҳом Алиев билан Қозоғистондаги кенг кўламли сиёсий ислоҳотлар ва биринчи бир палатали Қурултой сайлови натижалари ҳақида суҳбатлашди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Давлат раҳбари мамлакат сиёсий ҳаётидаги ушбу тарихий воқеа ҳар томонлама модернизация йўлидаги муҳим босқич эканлигини таъкидлади. Президент Илҳом Алиевга Қурултой сайлови муносабати билан айтган илиқ сўзлари, шунингдек, Озарбайжон вакилларининг кузатув миссияси таркибидаги фаолияти учун миннатдорчилик билдирди.
– Мамлакатимиз тарихида биринчи марта ушбу сайлов халқаро ташкилотлар томонидан бир овоздан ижобий баҳоланди. Қурултой Озарбайжон Парламенти — Миллий Мажлис билан фаол ишлаш ниятида. Мен ўз томонимдан бу йўналишдаги ҳамкорликни тўлиқ қўллаб-қувватлайман. Давлатлараро муносабатлар муваффақиятли ривожланмоқда. Мен ҳар доим ўзаро интеграция билан боғлиқ асосий масалаларга эътибор қаратаман. Мен бу борадаги алоқалардан мамнунман. Бу муваффақиятнинг асосий ҳаракатлантирувчи кучи, шубҳасиз, давлат раҳбарларининг иродасидир, — деди Президент.
Илҳом Алиев Қозоғистонда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг кўлами ва аҳамиятига тўхталди. Озарбайжон Президенти мамлакатларимиз ўртасидаги ҳар томонлама ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш ниятини билдирди.
— Аслида, муносабатларимиз муваффақиятли ривожланди ва иттифоқчилик характерига эга бўлди. Улар ҳар куни аниқ мазмун билан бойимоқда. Парламент сайловининг муваффақиятли ўтказилиши ва Қозоғистон халқининг қўллаб-қувватлаши сизнинг ислоҳотларингиз ва ташаббусларингиз жамият томонидан ижобий қабул қилинаётганидан далолат беради, — деди Илҳом Алиев.
Суҳбат давомида савдо-иқтисодий, инвестиция интеграцияси, шунингдек, транспорт, логистика, энергетика ва рақамлаштириш каби турли соҳаларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари кўриб чиқилди.
Учрашув якунида томонлар бўлажак халқаро тадбирлар жадвалини муҳокама қилишди.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев ШҲТ йиғилишларида иштирок этиш учун Бишкекка борди.