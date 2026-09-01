Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Президенти Владимир Путин учрашди
ASTANА. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев ва Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин ШҲТ юбилей саммити доирасида учрашдилар. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
Томонлар Қозоғистон ва Россия ўртасидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва иттифоқчилик руҳида ривожланаётган кўп қиррали ҳамкорликнинг динамик хусусиятини таъкидладилар.
Владимир Путин Давлат раҳбарини Қурултой сайловининг муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади. Унинг сўзларига кўра, овоз бериш натижалари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қозоғистонни янада ривожлантириш, ички сиёсий барқарорликни мустаҳкамлаш, иқтисодиётни ривожлантириш ва аҳолининг турмуш даражасини ошириш билан боғлиқ кўплаб масалаларни ҳал қилишга қаратилган стратегик йўналиши кенг қўллаб-қувватланганини тасдиқлайди.
Қозоғистон Президенти Россия раҳбарига табриклари учун миннатдорчилик билдирди ва конституциявий ислоҳотлар доирасида амалга оширилаётган ишлар ҳақида гапирди
– Қозоғистонни модернизация қилиш жараёни миллий манфаатларимизга мувофиқ давом этади. Шунчаки номига қилинадиган ислоҳотларни амалга оширишнинг мутлақо маъноси йўқ. Биз буни яхши тушунамиз. Аввало, биз халқимизнинг келажаги ҳақида ўйлашимиз керак. Икки томонлама ҳамкорликка келсак, май ойида Астанага қилган давлат ташрифингиз муваффақиятли ўтди. Менимча, бу тарихий ташриф бўлди. Энди Ҳукумат барча имзоланган келишувларни амалга оширишни бошлади. Сиз таъкидлаганингиздек, савдо жадал ривожланмоқда. Ўтган йилга нисбатан ўсиш кузатилмоқда. Ишонаманки, Россия бизнинг асосий инвестиция ва савдо шеригимиз бўлиб қолади. Мен бу жараённи тўлиқ қўллаб-қувватлайман, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Владимир Путин барча соҳаларда икки томонлама муносабатларнинг жадал ривожланишини юқори баҳолади.
— Ўтган йили мамлакатларимиз ўртасидаги савдо айланмаси кўрсаткичлари яхши эди. Бу йил ҳам ўсиш кузатилмоқда. Биз кўплаб масалалар бўйича биргаликда ишладик. Кун тартибида ҳам йирик лойиҳалар, ҳам долзарб масалалар бор. Ҳукуматлараро комиссия фаол ишламоқда. Ўзаро келишувларни сўзсиз амалга оширгани учун уларга миннатдорчилик билдиришимиз керак. Гуманитар соҳадаги алоқаларимиз кучайганидан айниқса хурсандман. Россия университетларида 60 минг қозоғистонлик талаба таҳсил олади. Яқинда Омскда етакчи қозоғистон университетининг филиали очилди. Яъни, барча масалалар бўйича ўзаро тушуниш ўрнатилди. Бугун ушбу мавзуни батафсил муҳокама қилиш имконияти мавжуд, — деди Россия Президенти.
Давлат раҳбарлари савдо-иқтисодий, инвестициявий ҳамкорликни мустаҳкамлаш, шунингдек, ўзаро манфаатли соҳаларда қўшма лойиҳаларни амалга ошириш истиқболларини муҳокама қилишди. Улар халқаро ва минтақавий кун тартибидаги долзарб масалалар бўйича фикр алмашишди.