Qozog‘istonning ayrim hududlarida havo harorati -18°C gacha pasayadi
ASTANA. Kazinform — Qozog‘istonda 2026-yil 16-18-aprel kunlari uchun ob-havo ma’lumoti e’lon qilindi, deb xabar beradi “Kazgidromet” RDK matbuot xizmati.
16-18-aprel kunlari Qozog‘istondagi ob-havoga ikkita barik shakllanishi ta’sir qiladi: g‘arbdan sharqqa harakatlanayotgan siklon beqaror ob-havoni yaratadi, yog‘ingarchilik (yomg‘ir, qor), ba’zan esa kuchli yog‘ingarchilik keltiradi.
— Davr oxiriga kelib, respublikaning shimoliy, sharqiy va markaziy hududlari shimoliy antisiklon ta’siriga tushadi va havo haroratining pasayishi kutilmoqda. Qozog‘iston bo‘ylab tuman va kuchli shamollar kuzatiladi, shimoliy, sharqiy va markaziy hududlarda esa sovuq bo‘lishi mumkin, — deyishadi sinoptiklar.
Davr boshida shimolda tungi havo harorati -1…-8°C gacha, kunduzi esa +1…+8°C gacha pasayadi. Davr oxirida, sharqda, kechasi harorat -2…-18°C, kunduzi 0…+13°C bo‘ladi. Mamlakatning qolgan qismida harorat fonida sezilarli o‘zgarishlar bo‘lmaydi.
