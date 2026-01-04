10:10, 04 Январь 2026 | GMT +5
Олий суд қарори: Венесуэлада вице-президент президент вазифасини бажаради
ASTANА. Кazinform — Венесуэла Олий суди вице-президент Делси Родригесга мамлакат президенти вазифасини бажарувчи вазифасини бажаришни буюрди. Бу ҳақда Xinhuа хабар берди.
Олий суд қарорига кўра, Делси Родригес Николас Мадуро ҳибсга олинганидан кейин вақтинча президент вазифасини бажаради.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ Венесуэла ва унинг етакчиси, президент Николас Мадурога қарши кенг кўламли операцияни муваффақиятли ўтказди. Натижада Мадуро рафиқаси билан бирга ҳибсга олинди ва мамлакатдан эвакуация қилинди.
Венесуэла президенти ва унинг рафиқаси кемада Нью-Йоркка етказилади.