OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:10, 04 Январь 2026 | GMT +5

    Олий суд қарори: Венесуэлада вице-президент президент вазифасини бажаради

    ASTANА. Кazinform — Венесуэла Олий суди вице-президент Делси Родригесга мамлакат президенти вазифасини бажарувчи вазифасини бажаришни буюрди. Бу ҳақда Xinhuа хабар берди.

    Делси Родригес
    Фото: Anadolu

    Олий суд қарорига кўра, Делси Родригес Николас Мадуро ҳибсга олинганидан кейин вақтинча президент вазифасини бажаради.

    Эслатиб ўтамиз, АҚШ Венесуэла ва унинг етакчиси, президент Николас Мадурога қарши кенг кўламли операцияни муваффақиятли ўтказди. Натижада Мадуро рафиқаси билан бирга ҳибсга олинди ва мамлакатдан эвакуация қилинди.

    Венесуэла президенти ва унинг рафиқаси кемада Нью-Йоркка етказилади.

    Теглар:
    Венесуэла Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!