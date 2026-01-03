OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    21:00, 03 Январь 2026 | GMT +5

    Венесуэла президенти ва унинг рафиқаси кемада Нью-Йоркка етказилади – Трамп

    ASTANА.Кazinform – АҚШ Венесуэла халқига эркинлик бермоқчи. АҚШ етакчиси Дональд Трамп бу ҳақда Fox News эфирида айтди.

    Трамп
    Фото: Anadolu Ajansı

    - Биз бегона бировнинг ҳокимият тепасига келишига ва у бошлаган ишни давом эттиришига йўл қўёлмаймиз. Менимча, Венесуэла халқи жуда хурсанд. Уларни диктатор бошқарган, эҳтимол ундан ҳам баттарроқ, - деди Трамп Венесуэла халқининг кейинги ҳаёти ҳақида гапирар экан.

    Оқ уй раҳбари Николас Мадуро ҳибсга олинган пайтда Федерал тергов бюроси ходимларининг хавфсизлигини АҚШнинг элит бўлинмаси "Дельта Форc" назорат қилганини айтди.

    - Биз буни тўрт кун олдин қилмоқчи эдик, аммо об-ҳаво ёмон эди. Биз учун об-ҳаво яхши бўлиши муҳим эди, биз Каракасдаги барча чироқларни ўчириб қўйдик. Ҳамма нарса шундай режалаштирилган эди, - деди у.

    Трамп Венесуэла президенти билан музокара олиб борганини ва у билан шахсан суҳбатлашганини айтди.

    - Мадуро ва унинг рафиқаси аввал десант кемаси бортига етказилди. Улар энди ўша кемада Нью-Йоркка жўнаб кетишмоқда. Уларни вертолётда етказишди. Менимча, уларга ёқди, - деди АҚШ президенти.

