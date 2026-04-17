Мўғулистон Президенти Қозоғистонга ташриф буюради
ASTANА. Кazinform — Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсух 20-23 апрель кунлари Қозоғистонда давлат ташрифи билан бўлади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Олий даражадаги музокаралар давомида икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади.
Астанада 22-24 апрель кунлари минтақавий экологик саммити бўлиб ўтади.
БМТ доирасида ташкил этиладиган янги мулоқот платформасининг мақсади Марказий Осиёнинг барқарор ривожланиши бўйича умумий қарашларни шакллантириш ва иқлим ва экологик муаммоларни енгиш учун биргаликдаги ечимларни топишдир.
Саммитда бир қатор давлат ва ҳукумат раҳбарлари, шунингдек, халқаро ташкилотлар раҳбарлари иштирок этади.
22 апрель куни Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигида Халқаро Орол денгизини қутқариш жамғармасининг таъсисчи давлатлари раҳбарларининг учрашуви бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Туркия Республикаси вице-президенти Жавдат Йилмаз билан учрашди.