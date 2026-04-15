Давлат раҳбари Туркия Республикаси вице-президенти Жавдат Йилмаз билан учрашди
ASTANА. Кazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев мамлакатга илк бор ташриф буюраётган Жавдат Йилмазга миннатдорчилик билдириб, қардош Туркия Қозоғистоннинг стратегик шериги эканлигига эътибор қаратди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
— Бизнинг қардошлигимиз ўзаро ишонч ва ҳурматга асосланган. Дипломатик муносабатлар ўрнатилганидан бери қарийб 35 йил ичида биз кўплаб марраларга эришдик. Муносабатларимиз юқори суръатларда ривожланмоқда. Ўртамизда ҳеч қандай муаммо йўқ. 14 май куни Президент Режеп Таййип Эрдоған мамлакатга давлат ташрифи билан келади. Ташриф доирасида биз Стратегик ҳамкорлик кенгашининг навбатдаги йиғилишини ўтказамиз. Янги шартномалар имзолаймиз, — деди Давлат раҳбари.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев бугун Астанада Қозоғистон Бош вазири ва Туркия вице-президенти ҳамраислигида бўлиб ўтган Ҳукуматлараро комиссия натижалари икки мамлакат ўртасидаги кўп қиррали шерикликни янада мустаҳкамлашига ишонч билдирди.
Жавдат Йилмаз Давлат раҳбарига қозоқ элида кўрсатилган ҳурмат учун миннатдорчилик билдирди. Шунингдек, у Президент Режеп Таййип Эрдоғаннинг саломи ва илиқ тилакларини етказди ва Туркия раҳбари Қозоғистонга давлат ташрифи ҳамда Туркистонда Туркий давлатлар ташкилотининг норасмий саммитига алоҳида аҳамият беришини таъкидлади.
– Олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида биз ҳозиргина Бош вазир Олжас Бектенов билан биргаликда Ҳукуматлараро савдо-иқтисодий комиссиянинг 14-йиғилишини ўтказдик. Унинг натижаларига кўра, турли соҳаларда аниқ чора-тадбирларни амалга оширадиган қўшма ҳаракатлар режаси имзоланди. Ушбу ҳужжат келгуси давр учун савдо-иқтисодий интеграциямиз учун йўл харитасига айланади, – деди Туркия вице-президенти.
Жавдат Йилмаз янги Конституция қабул қилиниши бўйича умумхалқ референдумининг муваффақиятли ўтказилгани билан табриклади ва Қозоғистоннинг тараққиётини тилашини изҳор этди.
Давлат раҳбари ушбу тарихий лаҳзада қардош турк халқининг қўллаб-қувватлашини ҳис қилганини ва Туркиядан келган кузатувчилар референдумда алоҳида иштирок этганини таъкидлади.
Суҳбат давомида икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий, маданий ва гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинди. Хусусан, ишлаб чиқариш, инфратузилма, энергетика, логистика, агросаноат комплекси, таълим ва туризм соҳаларида қўшма лойиҳаларни амалга ошириш имкониятлари кўриб чиқилди.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев ва Жавдат Йилмаз халқаро кун тартибидаги долзарб масалалар ва Яқин Шарқдаги мураккаб вазият бўйича фикр алмашдилар.
Давлат раҳбари Туркиянинг минтақада барқарорликни таъминлашдаги ролини юқори баҳолади ва бўлажак Анталия дипломатик форумида иштирок этишини тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Ўзбекистон Президенти билан норасмий учрашув ўтказди.