    Қозоғистоннинг бир қанча ҳудудларида янги стадионлар қурилади

    ASTANА. Кazinform – Алматида ва яна еттита шаҳарда янги стадионлар қурилади. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазири Ербол Мирзабосинов маълум қилди.

    стадион
    Фото: centralstadium.kz

    — Алмати шаҳрида янги стадион қурилиши режалаштирилган. Шунингдек, еттита шаҳарда еттита стадион қуриш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилди. Шу йилнинг кузида Қизилўрдада UEFА стандартларининг учинчи тоифасига жавоб берадиган стадион фойдаланишга топширилади, – деди Ербол Мирзабосинов Парламент палаталарининг қўшма йиғилишидан сўнг ОАВ вакиллари саволларига жавоб берар экан.

    Унинг сўзларига кўра, бу ташаббус Давлат раҳбарининг топшириқлари доирасида кўтарилган.

    — Стадионларнинг нархи лойиҳалаш ишлари якунланганидан кейин маълум бўлади. Умуман, Давлат раҳбари хориждаги хусусий клублар тажрибасидан келиб чиқиб, стадионни давлат маблағи ҳисобидан молиялаштирмаслик вазифасини қўйган эди, – дейди вазир.

    Эслатиб ўтамиз, Ўскеменда 5 минг ўринли, Ақтўбеда 30 минг ўринли: Қозоғистоннинг 8 шаҳрида футбол стадионлари қурилади.

    Бекабат Узаков
