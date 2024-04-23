Қозоғистонлик теннисчи Чехиядаги мусобақани муваффақиятли бошлади
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 271-ракеткаси Тимофей Скатов Острава (Чехия) шаҳрида ўтказилаётган челленжер турнирини муваффақиятли бошлади.
Қозоғистонлик теннисчи биринчи даврада 1697-ўринни эгаллаб турган чехиялик 17 ёшли Ян Кумстатни қийинчиликсиз мағлуб этди.
Бир соатдан сал кўпроқ давом этган баҳсда Т.Скатов ёш спортчини 6:1, 6:2 ҳисобида мағлуб этди. Тимофей 10 та брейк-пойнтнинг ярмидан ва 3 та эйс фойдаланди.
Тимофей Скатов чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 216-ракеткаси испаниялик Даниэль Ринкон билан куч синашади.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина ва Юлия Путинцева Мадрид мастерс турнирида иштирок этиши ҳақида ёзган эдик.
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