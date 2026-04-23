Қозоғистондан Дубайга парвозлар 31 майгача тўхтатилди
ASTANА. Кazinform – Яқин Шарқдаги давом этаётган кескинлик туфайли Air Astana Дубайга мунтазам рейсларнинг вақтинча тўхтатилишини 31 майгача узайтирди.
– Яқин Шарқдаги вазият туфайли Дубайга мунтазам рейсларнинг вақтинча тўхтатилиши 31 майгача узайтирилди. Бекор қилинган рейслар йўловчиларига 31 июлгача жаримасиз ёки бир хил хизмат кўрсатиш классидаги рейсларда бепул қайта брон қилиш имконияти тақдим этилади.
1 июлгача Air Astana рейсларида бепул қайта брон қилиш имконияти, шунингдек, йўл ҳақи ва аэропорт тўловларидаги фарқни тўлаш орқали ҳам таъминланади, — дейилади хабарда.
Агар чипта илгари жарима билан қайта брон қилинган бўлса, ушлаб қолинган сумма қайтарилмайди.
Авиакомпания минтақадаги вазиятни кузатишда давом этади ва қўшимча ўзгаришлар бўлган тақдирда йўловчиларни хабардор қилади.
Эслатиб ўтамиз, FlyArystan ёз охиригача Ақтаудан Дубайга рейсларни тўхтатди.