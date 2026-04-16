FlyArystan ёз охиригача Ақтаудан Дубайга рейсларни тўхтатди
ASTANА. Кazinform — FlyArystan авиакомпанияси Яқин Шарқдаги беқарор вазият туфайли Ақтау — Дубай — Ақтау йўналишидаги рейсларни 2026 йил 29 августгача тўхтатиб туришини маълум қилди.
Бекор қилинган рейслар йўловчиларига чиптанинг тўлиқ қиймати жаримасиз қайтарилади. Қайтаришлар сотиб олиш жойида амалга оширилиши мумкин.
FlyArystan авиакомпаниясининг расмий веб-сайти ёки мобил иловаси орқали чипталарни брон қилган йўловчилар онлайн тарзда брон қилишда мустақил равишда ўзгаришлар киритишлари мумкин. Сайёҳлик агентликлари ва бошқа савдо каналлари орқали чипталарни брон қилган йўловчиларга сотиб олиш жойига мурожаат қилиш тавсия этилади.