Қозоғистонда олтин нархи қанча туради
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи ўтган ҳафтага нисбатан пасайган, деб хабар беради Kazinform.
ҚР Миллий банки маълумотларига кўра, 6 февраль ҳолатига кўра, бир грамм олтиннинг нархи 77 346,35 тенгега баҳоланган.
Бир ҳафта олдин, Қозоғистонда қимматбаҳо металнинг нархи 82 164 тенгедан ошган эди.
Шу билан бирга, жаҳон бозорларида олтин нархи рекорд даражадан ошди. Чикаго товар биржасида (CМЕ) февраль ойидаги олтин фьючерслари нархи бир унция учун 5 626,8 долларга етди. Бу 2026 йил бошидан бери 27 фоиздан ортиқ ўсишни англатади, 2025 йил охирига келиб эса бу кўрсаткич 64 фоизга ошди.
Олтин нархларининг ошиши инвесторларнинг ўз маблағларини хавфсиз бошпана активларига йўналтиришни афзал кўришлари билан боғлиқ.