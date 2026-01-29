11:36, 29 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонда 1 грамм олтин нархи қанча
ASTANA. Kazinform — Январь ойида қимматбаҳо металлар нархлари ўсишда давом этмоқда, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, мамлакатда 1 грамм олтиннинг нархи 82 164.45 тенгени ташкил этади.
2026 йил бошида Қозоғистонда қимматбаҳо металнинг нархи 1 грамм учун 71 300.21 тенгени ташкил этган эди.
Жаҳон бозорида олтин нархи тарихий рекордни янгилади.
26 январь куни троя унцияси нархи илк бор 5000 доллардан ошди ва кейинчалик 5200 долларга етди.
Бу ҳолат АҚШ долларининг заифлашиши, давом этаётган геосиёсий кескинлик ва иқтисодий ноаниқлик фонида содир бўлмоқда.
Умуман олганда, январь ойида жаҳонда қимматбаҳо металл нархи 20% га, ҳафта давомида эса 5% дан кўпроққа ўсди.