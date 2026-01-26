10:45, 26 Январь 2026 | GMT +5
Олтиннинг нархи кун сайин янгиланиб бормоқда
ASTANA. Kazinform — Comex биржасида (NYMEX бўлими) қимматбаҳо метал - олтин нархи кўтарилишда давом этмоқда, деб хабар беради Report.
Савдо платформасидан олинган маълумотларга кўра, Comex биржасида (Нью-Йорк товар биржасининг бўлинмаси) 2026 йил февраль ойида етказиб бериладиган олтин фьючерслари нархи рекорд даражадаги 5000 долларга етди, бу троя унцияси учун 5000 долларни ташкил этди.
Бугунги кунга келиб, олтин нархи троя унцияси учун 5 007,5 долларни ташкил этди (0,49% га ўсди). Боку вақти билан соат 3:14 да олтин нархи троя унцияси учун 5 020,7 долларга кўтарилди (0,75% га ўсди).
Эслатиб ўтамиз, уч кун олдин олтиннинг бир троя унцияси 4 989,9 долларни (+1,56%) ташкил этди, бу ҳам тарихий максимал кўрсаткич сифатида қайд этилди.