Алмати вилоятида Қозоғистоннинг иккинчи АЭС қурилади
ASTANA. Kazinform — Тегишли фармонни 26 январда Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов имзолади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
«Иккинчи атом электр станцияси» ядровий қурилмасини қуриш тўғрисида ва ядровий қурилма қуриладиган ҳудуд сифатида Алмати вилоятининг Жамбил туманини белгилаш ҳақида қарор қабул қилинсин», — дейилади ҳужжатда.
Қарор имзоланган кундан бошлаб кучга киради.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил август ойида Алмати вилоятидаги Улкен қишлоғи яқинида Қозоғистон тарихидаги биринчи атом электр станциясининг қурилиши расман бошланган эди.
Кейинчалик Қозоғистондаги биринчи атом электр станциясининг номи маълум бўлди.
Атом энергияси агентлиги раиси Алмасадам Сатқалиев мамлакатдаги биринчи атом электр станцияси учун “Балқаш”дан ташқари яна қандай номлар таклиф қилинганини айтди.