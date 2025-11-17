“Балқаш”: Қозоғистондаги биринчи атом электр станциясининг номи маълум бўлди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда мамлакатдаги биринчи атом электр станциясининг энг яхши номини танлаш бўйича умуммиллий танлов якунланди. Бу ҳақда Атом энергияси агентлиги хабар берди.
Танлов Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг 2025 йил 11 августдаги ташаббусини амалга ошириш мақсадида ташкил этилган бўлиб, eGov Mobile платформасида 2025 йил 25 сентябрдан 10 октябргача бўлиб ўтди.
Танлов комиссиясининг якуний йиғилиши натижаларига кўра, фуқаролардан энг кўп мурожаат тушган “Балқаш” атом электр станцияси» номи ғолиб деб топилди. Танланган ном, шунингдек, атом электр станцияларини географик белги бўйича номлаш бўйича халқаро амалиётга мос келади.
Танловда 16 ёшдан ошган жами 27 157 нафар Қозоғистон фуқароси иштирок этди. Ҳар бир иштирокчи фақат битта номни тақдим этиш имкониятига эга эди.
2025 йил 5 сентябрда жамоатчилик вакиллари, ижодкор соҳа мутахассислари, шунингдек, атом энергетикаси, филология ва тарих соҳалари мутахассисларидан иборат танлов комиссияси тузилди.
Қабул қилинган барча мурожаатлардан 10 460 та ноёб вариант аниқланди. Қайта ишлаш жараёнида кирилл, лотин ҳарфлари ва синонимлар каби турли хил ёзув шакллари ҳам ҳисобга олинган.
Танлов комиссияси йиғилишида энг оммабоп 100 та ном кўриб чиқилди. “Балқаш” атом электр станцияси” номини 882 нафар фуқаро таклиф қилди ва якуний машҳурлик рейтингида биринчи ўринни эгаллаб, танлов ғолибига айланди.
Шу билан бирга, танлов комиссияси объектнинг рус ва инглиз тилларида номларини аниқлади:
- «Атомная электростанция «Балхаш»;
- «Balkhash Nuclear Power Plant».
Қайд этилишича, “Балқаш” вариантини тақдим этган 882 нафар иштирокчи бир ой ичида eGov Mobile иловаси орқали муаллифнинг электрон гувоҳномасини олади.
АЭС номини бериш бўйича таклифларни қабул қилиш 2025 йил 10 октябрь соат 23:59 да якунланди. Ташаббуснинг асосий мақсади келажакдаги заводнинг тарихий, маданий ва миллий аҳамиятини акс эттирувчи ном танлашдир.