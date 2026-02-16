OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 494,31 тенге, сотиш — 496,73 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,59 тенге, сотиш — 590,39 тенге;

    — рубль 6,36 — 6,47 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 493,00 тенге, сотиш — 500,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,00 тенге, сотиш — 595,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,35 тенге, сотиш — 6,65 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 495,04 тенге, сотиш — 496,21 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 586,30 тенге, сотиш — 591,30 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,40 тенге, сотиш — 6,46 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 496,00 тенге, 1 евро — 588,01 тенге, 1 рубль — 6,42 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 13 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

