    Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.

    валюта
    Коллаж: Kazinform/ Canva

    Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 494,83 тенге, сотиш — 497,39 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 585,64 тенге, сотиш — 590,47 тенге;

    — рубль 6,36 — 6,47 тенге оралиғида савдоланмоқда;

    — юань: сотиб олиш — 71,34 тенге, сотиш — 74,23 тенге.

    Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:

    — доллар: сотиб олиш — 491,47 тенге, сотиш — 498,96 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 582,99 тенге, сотиш — 592,96 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге;

    — юань: сотиб олиш — 72,04 тенге, сотиш — 76,41 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 12 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ляззат Сейданова
