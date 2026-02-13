Бугун Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилади
ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида чет эл валюталари курси тақдим этилди.
Kurs.kz маълумотларига кўра, айни пайтда Алматидаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 494,83 тенге, сотиш — 497,39 тенге;
— евро: сотиб олиш — 585,64 тенге, сотиш — 590,47 тенге;
— рубль 6,36 — 6,47 тенге оралиғида савдоланмоқда;
— юань: сотиб олиш — 71,34 тенге, сотиш — 74,23 тенге.
Астанадаги валюта айирбошлаш пунктларида:
— доллар: сотиб олиш — 491,47 тенге, сотиш — 498,96 тенге;
— евро: сотиб олиш — 582,99 тенге, сотиш — 592,96 тенге;
— рубль: сотиб олиш — 6,30 тенге, сотиш — 6,60 тенге;
— юань: сотиб олиш — 72,04 тенге, сотиш — 76,41 тенге.
Эслатиб ўтамиз, 12 февраль куни Қозоғистонда доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.