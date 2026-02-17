OZ
    Қозоғистонда доллар, евро ва рублнинг бугунги курси қандай

    ALMATY. Kazinform — Астана ва Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар, евро ва рублнинг ўртача сотиб олиш ва сотиш курслари тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    валюта
    Коллаж: Kazinform

    Kurs.kz маълумотларига кўра, ҳозирги вақтда Алматидаги валюта айирбошлаш шохобчаларида ўртача курс қуйидагича:

    — доллар: сотиб олиш — 491,86 тенге, сотиш — 494,18 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 582,87 тенге, сотиш — 587,52 тенге;

    — рубль 6,38 — 6,50 тенге орасида сотилмоқда.

    Астанадаги валюта айирбошлаш шохобчаларида:

    — доллар: сотиб олиш — 490,00 тенге, сотиш — 497,00 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 581,01 тенге, сотиш — 591,00 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,37 тенге, сотиш — 6,67 тенге.

    Чимкентда:

    — доллар: сотиб олиш — 492,48 тенге, сотиш — 493,81 тенге;

    — евро: сотиб олиш — 583,36 тенге, сотиш — 588,89 тенге;

    — рубль: сотиб олиш — 6,39 тенге, сотиш — 6,45 тенге.

    Бугунги кун учун расмий валюталар курси қуйидагича: 1 доллар — 491,97 тенге, 1 евро — 583,77 тенге, 1 рубль — 6,39 тенге.

    Эслатиб ўтамиз, 16 февраль куни Алмати ва Астана валюта айирбошлаш шохобчаларида доллар қанча тенгедан сотилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Муаллиф: Еламан Турисбеков

