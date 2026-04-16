OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:47, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи сўнгги бир ҳафта ичида ошди.

    Золото может подорожать до $6000 — прогноз аналитиков
    Фото: me.smenet.org

    Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 16 апрель ҳолатига кўра, Қозоғистонда бир грамм олтиннинг нархи 73 133,53 тенгени ташкил этган.

    Ўтган ҳафтада бу нарх 69 306,80 тенгени ташкил этган эди. Бу ҳафталик ўсиш 3 826,73 тенгени ташкил этади.

    Шуни таъкидлаш керакки, Яқин Шарқдаги можаро бошланганидан бери олтин нархи ўзгариб, асосан ўсиб боряпти. Мутахассислар нархларнинг янада ошишини башорат қиляптилар. Ҳозирда бир грамм олтиннинг нархи тахминан 70 098 тенгени ташкил этади.

    Теглар:
    Нарх-наво Иқтисодиёт Олтин
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!