    11:39, 09 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонда олтин нархи сўнгги бир ҳафта ичида пасайиб кетди.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 9 апрель ҳолатига кўра, Қозоғистонда бир грамм олтиннинг нархи 69 306,80 тенгени ташкил этган.

    Бир ҳафта олдин бу нарх 70 098,10 тенгени ташкил этган эди.

    Ўтган ҳафта давомида қимматбаҳо металнинг нархи бир грамм учун деярли 800 тенгега тушди.

    Аввалроқ, World Gold Council кенгаши глобал олтин бозорини тахминан 31 триллион долларга баҳолагани, қазиб олинган олтиннинг умумий ҳажми эса тахминан 220 минг тоннани ташкил этгани ҳақида хабар берилган эди.

