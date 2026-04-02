    15:37, 02 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда олтин нархи сўнгги бир ҳафта ичида сезиларли даражада ўзгармади.

    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 2026 йил 2 апрель ҳолатига кўра, бир грамм олтиннинг нархи 70 098,10 тенгени ташкил этди.

    Бир ҳафта олдин бу кўрсаткич 70 647,24 тенгени ташкил этган эди. Шундай қилиб, нарх бироз пасайган бўлса-да, умуман олганда барқарор даражада қолмоқда.

    Бу нарх динамикаси жаҳон бозоридаги ўзгаришлар билан боғлиқ. Сўнгги кунларда олтин нархи 1% дан ортиққа пасайди ва унинг кўп кунлик ўсишини тўхтатди. Бунга АҚШ президенти Дональд Трампнинг Эронга оид баёнотлари таъсир кўрсатди.

    Савдо маълумотларига кўра, спот олтин 1,3% га пасайиб, бир унцияси учун 4694 долларни ташкил этди. Шу билан бирга, АҚШда фьючерслар 1,9% га пасайиб, 4723 долларни ташкил этди.

    Ляззат Сейданова
