Қозоғистонда бир грамм олтин қанча туради
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонда олтин нархи сўнгги бир ҳафта ичида сезиларли даражада ўзгармади.
Қозоғистон Миллий банки маълумотларига кўра, 2026 йил 2 апрель ҳолатига кўра, бир грамм олтиннинг нархи 70 098,10 тенгени ташкил этди.
Бир ҳафта олдин бу кўрсаткич 70 647,24 тенгени ташкил этган эди. Шундай қилиб, нарх бироз пасайган бўлса-да, умуман олганда барқарор даражада қолмоқда.
Бу нарх динамикаси жаҳон бозоридаги ўзгаришлар билан боғлиқ. Сўнгги кунларда олтин нархи 1% дан ортиққа пасайди ва унинг кўп кунлик ўсишини тўхтатди. Бунга АҚШ президенти Дональд Трампнинг Эронга оид баёнотлари таъсир кўрсатди.
Савдо маълумотларига кўра, спот олтин 1,3% га пасайиб, бир унцияси учун 4694 долларни ташкил этди. Шу билан бирга, АҚШда фьючерслар 1,9% га пасайиб, 4723 долларни ташкил этди.